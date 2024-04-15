Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать норвежские F-16, которые обновлены, которые в хорошей форме,

– сказал норвежский министр.

Сейчас Норвегия вместе с коллегами из Дании и Нидерландов проводит подготовку украинских пилотов. Министр не ответил, сколько именно самолетов планируется передать Украине, однако отметил, что речь идет о "значительном количестве" истребителей.

"Это (истребители F-16, – 24 Канал) очень продвинутая технологическая платформа, но главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. Вместе как система это будет довольно значительным вкладом. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, будут с новейшим вооружением", – ответил глава МИД Норвегии журналистам.

Министры также обсудили предоставление систем ПВО

Дмитрий Кулеба сообщил, что норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS хорошо себя зарекомендовали в Украине во время противостояния российской агрессии.

Мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы Украина имела больше таких систем. Но правительство Норвегии также предоставляет инструменты и возможности, чтобы получить системы Patriot из других стран и мы эту тему тоже сегодня предметно обсудили,

– подчеркнул он.

В то же время глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что сейчас они вместе с другими партерами обсуждают дальнейшие возможности обеспечения Украины большим количеством систем ПВО.

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