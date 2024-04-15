Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі,

– сказав норвезький міністр.

Наразі Норвегія разом з колегами з Данії та Нідерландів проводить підготовку українських пілотів. Міністр не відповів, скільки саме літаків планується передати Україні, проте наголосив, що йдеться про "значну кількість" винищувачів.

"Це (винищувачі F-16, – 24 Канал) дуже просунута технологічна платформа, але головне ще й система озброєння, яку можна навісити на платформу. Разом як система це буде доволі значним внеском. Тому літаки, які будуть у льотній здатності, будуть із найновішим озброєнням", – відповів глава МЗС Норвегії журналістам.

Міністри також обговорили надання систем ППО

Дмитро Кулеба повідомив, що норвезькі зенітні ракетні комплекси NASAMS добре себе зарекомендували в Україні під час протистояння російській агресії.

Ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає більше зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також надає інструменти й можливості, щоб отримати системи Patriot з інших країн і ми цю тему теж сьогодні предметно обговорили,

– підкреслив він.

Водночас глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде зауважив, що наразі вони разом з іншими партерами обговорюють подальші можливості забезпечення України більшою кількістю систем ППО.

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