Раніше у мережі вже показали десятьох наших льотчиків, які закінчили тренування на західних винищувачах. Одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ.
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Завершення навчання для перших пілотів з України
Міністерство оборони Великої Британії у неділю, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережах повідомило, що перші українські пілоти уже закінчили навчання. Про це йдеться у заяві відомства.
Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-Повітряних сил Великої Британії, завершили навчання,
– кажуть там.
Зазначається також, що наступним етапом для наших льотчиків стане проходження навчання в іншій країні, а саме – Франції.
Українські пілоти на F-16 у Данії та США також завершують навчання
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в четвер, 11 квітня повідомив, що на завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони відпрацьовують удари по малорозмірним цілям.
Євлаш також відповів на питання, щодо термінів передачі Україні винищувачів. За його словами, партнери обговорюють ці питання за зачиненими дверима, а терміни не розголошуються
Коли та від кого Україна отримає перші F-16
- Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що його держава, ймовірно, першою передасть Україні F-16. Він зазначив, що влітку 2024 року наша держава отримає перші шість західних винищувачів.
- Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер в інтерв'ю зазначив, що F-16 дадуть нашій державі "унікальний повітряний потенціал". Водночас він наголосив, що використання винищувачів Захід бачить винятково у межах суверенної території України.
- Також зауважимо, що Нідерланди виділять понад 150 мільйонів євро, які витратять на покупку для України боєприпасів класу "повітря – повітря" для F-16, а також понад 200 мільйонів на покупку безпілотників.
- Раніше в Повітряних силах пояснювали, на що саме F-16 здатні: неабияк підсилити нашу повітряну складову; допомогти боротися з авіацією ворога та з крилатими й керованими авіаційними ракетами (КАБами), які ворог застосовує по наших мирних містах;