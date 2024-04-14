Ранее в сети уже показали десять наших летчиков, которые закончили тренировки на западных истребителях. В один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск.
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Завершение обучения для первых пилотов из Украины
Министерство обороны Великобритании в воскресенье, 14 апреля, на своей странице в соцсетях сообщило, что первые украинские пилоты уже закончили обучение. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством Военно-Воздушных сил Великобритании, завершили обучение,
– говорят там.
Отмечается также, что следующим этапом для наших летчиков станет прохождение обучения в другой стране, а именно – Франции.
Украинские пилоты на F-16 в Дании и США также завершают обучение
Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш на брифинге в четверг, 11 апреля сообщил, что на завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они отрабатывают удары по малоразмерным целям.
Евлаш также ответил на вопрос, относительно сроков передачи Украине истребителей. По его словам, партнеры обсуждают эти вопросы за закрытыми дверями, а сроки не разглашаются
Когда и от кого Украина получит первые F-16
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что его государство, вероятно, первым передаст Украине F-16. Он отметил, что летом 2024 года наше государство получит первые шесть западных истребителей.
- Представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в интервью отметил, что F-16 дадут нашему государству "уникальный воздушный потенциал". В то же время он отметил, что использование истребителей Запад видит исключительно в пределах суверенной территории Украины.
- Также заметим, что Нидерланды выделят более 150 миллионов евро, которые потратят на покупку для Украины боеприпасов класса "воздух – воздух" для F-16, а также более 200 миллионов на покупку беспилотников.
- Ранее в Воздушных силах объясняли, на что именно F-16 способны: изрядно усилить нашу воздушную составляющую; помочь бороться с авиацией врага и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами (КАБами), которые враг применяет по нашим мирным городам;