F-16 были бы наиболее интегрированы в нашу авиацию. Об этом сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он назвал, какие функции могли бы выполнять греческие F-16 в Украине.

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Что могут делать греческие F-16 в Украине

F-16 больше всего подходят нашей системе, на них уже тренируются наши пилоты, поэтому они были бы наиболее интегрированы в нашу авиацию. Наша основная задача – защита воздушного пространства и отражение воздушных атак противника теми имеющимися силами и средствами, которые у нас уже есть,

– сообщил спикер.

Такие истребители:

значительно усилили бы нашу воздушную составляющую;

помогли бы бороться с авиацией врага и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами (КАБами), которые враг применяет по нашим мирным городам;

помогли бы выполнять задачи пехоте;

помогли бы армейской авиации на фронте, которая вынуждена реагировать на использование россиянами Су-34 и Су-35.

КАБы остаются проблемой для Украины

Если раньше россияне утюжили ими Авдеевку и в конце концов захватили ее, теперь они давят ими на Харьков. Оккупанты регулярно бьют по центру города, от этих ударов гибнет много людей. Владимир Зеленский в обращении 9 апреля сказал, что Путин мечтает вытеснить людей из Харькова.

Собственно, сами россияне не скрывают своих планов. В The Economist обратили внимание на то, что оккупанты стали больше обстреливать Харьков после того, как стало известно о задержках с помощью от США.