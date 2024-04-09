Днем 9 апреля Россия в очередной раз ударила по центру Харькова, известно о трех пострадавших. Предположительно, снова били КАБами.

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Россия хочет вытеснить харьковчан из города

Как сказал лидер государства, относительно города и области есть много вопросов.

Цель России абсолютно очевидна – они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, чего касается Путина, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и общин были от него защищены,

– подчеркнул Зеленский.

Украина строит фортификации. Это не только усиливает область, но и демонстрирует россиянам, что Харьковщина укрепляется.

Президент провел совещание "со всеми, кто отвечает за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов".

Что с электричеством

"Горжусь нашими харьковчанами! Я благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову, области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов", – поблагодарил президент.

Относительно физической защиті энергообъектов и восстановления сетей был доклад.

Сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества. Харьков должен получить более легкие графики. Отдельно чиновники работают над помощью городу и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы. Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Все детали чиновники обнародуют,

– рассказал Зеленский.

Город живет

Лидер государства встретился с предпринимателями Харьковщины, он поблагодарил "всех, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь". Также наградил представителей Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, полиции, ГСЧС.

"Но на самом деле весь город, вся Харьковщина заслуживает нашей благодарности, нашего уважения – как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", – отметил Зеленский.

Будущее демократии решается в Харькове, Запорожье, Сумах

Президент Украины уверен, что жизнь должна выигрывать. Но для этого нужно приложить усилия.

Зеленский сказал, что "есть наши решения для усиления ПВО здесь, в Харькове". Но подчеркнул, что дело за партнерами, намекнув на промедление с помощью от США.

И все наши партнеры в мире должны знать, что доверие к ним и будущее демократического, свободного мира можно получить именно сейчас и именно в таких городах, как наш Харьков, как Запорожье, как Херсон, как многие города Сумщины, Донетчины, как Николаев, как города Черниговщины, Днепровщины – все, где нужна ПВО, все, кто нуждается в политической воле мира – решениях, чтобы жить, чтобы победить российский террор,

– подытожил он.