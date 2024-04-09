Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Россияне хотели оккупировать Харьков, но их план потерпел поражение благодаря ВСУ. Повторно идти на город – у Путина не хватит ресурсов, считает он. Поэтому сейчас задача в буквальном смысле стереть город.
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Почему россияне терроризируют Харьков
Первое и главное, чего хотят достичь россияне ударами по Харькову, – сломать украинцев морально. Из-за ежедневных обстрелов поражаются гражданские дома и объекты критической инфраструктуры.
Кроме этого Харьков является крупным промышленным центром.
"В целом разрушена энергетика, теплоснабжения. Впрочем, никакого бегства из Харькова нет. То есть харьковчане остаются на местах. И это очень сильно разрушает план (россиян – 24 Канал) морального подавления", – отметил Яковенко.
Также враг хочет добиться большего внутреннего перемещения украинцев. До полномасштабного вторжения Харьков был городом-миллионником. Часть горожан выехала, но для тех, кто остался, враг пытается устроить гуманитарную катастрофу.
Харьковчане нарушили планы, не побежали. Наоборот – все помогают друг другу. Украина всегда отличалась сильным обществом,
– отметил оппозиционный журналист.
Собственно, такие цели преследуют россияне в отношении Харькова.
Какую тактику применяют оккупанты в отношении города: мнения экспертов
- Петр Черник разделяет мнение, что россияне придерживаются тактики "нельзя захватить – надо уничтожить". Поэтому они усиливают обстрелы, в частности, КАБами.
- Цель врага – сделать из города непригодную для жизни "серую зону". Они запускают по Харькову беспилотники, которые летают быстрее и выше, поэтому их труднее сбить.
- Сейчас нет серьезной группировки вблизи Харькова, которая могла бы угрожать городу, считает Сергей Грабский. Так, на территории Белгородской области есть только российские подразделения прикрытия границы, росгвардии и пограничников.