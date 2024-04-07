В течение дня оккупанты еще несколько раз обстреляли Харьков. К сожалению, это повлекло немало разрушений. Подробнее о последствиях атак рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Последствия российских атак

Уже в полдень 7 апреля оккупанты наносили массированные удары по Шевченковскому району, где едва ли не ежедневно за прошедшую неделю фиксируют поражения. Известно, что это была атака унифицированные межвидовые планерные боеприпасы (УМПБ). Их выпускают из истребителей. Хотя воронки от них небольшие, но разрушения очень значительны.

Около 13 многоэтажек и несколько частных домов были повреждены. От одного из попаданий выгорели гаражи и машины местных жителей. Серьезные повреждения также в учебном заведении, общежитиях, кафе и гостиницы неподалеку. Эти удары харьковчане слышали даже на противоположном конце города.

Удары по Харькову / Фото: Нацполиция Харьковщины

С разницей в 10 – 15 минут россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. По данным местных властей, это была атака ракетами С-300. Пострадала промышленная зона и частные дома.

Я был в ванной, когда раздался взрыв один, а потом второй. Взрывной волной снесло стекло, которое меня ранило,

– рассказал Тарас, пострадавший от обстрела.

Поскольку взрывы прогремели в густозаселенном жилом районе, во многих домах повреждены окна. Спасатели, коммунальщики и полиция работают фактически нон-стоп.

Добавим, что в Харькове за последнее время фиксируют частые повторные удары с небольшой разницей. Тогда и экстренные службы, которые работают на местах, и сами жители направляются в укрытие. Настоятельно призываем вас также не пренебрегать воздушными тревогами, это может спасти вам жизнь.

Удары по Харькову: важно