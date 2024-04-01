В последнее время враг усилил обстрелы Украины. Чуть ли не каждые два – три дня оккупанты поднимают в небо истребители Ту-95. Что касается традиционных ночных ударов "Шахедами", то они тоже стали более массированными.

Смотрите также Кроме Новороссийского порта: может ли Россия эффективно спрятать корабли

Оккупанты хотят нас запугать

Под постоянным огнем противника находится пограничный город Харьков. По словам мэра Игоря Терехова, после массированной атаки 22 марта в городе разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Частная тоже потерпела значительные разрушения.

Терехов говорит, что не знает причин увеличения ударов. Убеждает: если же намерение врага – запугать украинцев, то у него ничего не получится. Ведь Харьков переживал и гораздо более тяжелые времена за два года полномасштабного вторжения.

Был период, когда из двухмиллионного населения оставалось 300 000.

Впрочем, мэр признает, что сейчас ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Во время атаки 22 марта Россия выпустила по Харькову более 20 ракет. Ими она разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭС.

В результате повреждения почти весь город остался без света. Сейчас уже электроэнергию вернули в дома. Впрочем, восстановить разрушенные мощности непросто. В городе вынужденно ввели почасовые графики отключения света и отказались от освещения улиц.

Убытки на десятки миллиардов

С начала войны в Харькове ежедневно появляются новые руины. Терехов отмечает, что для того, чтобы восстановить и отстроить то, что оккупанты уничтожили, нужно уже более 10 миллиардов долларов.

Северная Салтовка – это боль всей страны. Там практически нет ни одного многоэтажного дома, который бы не пострадал,

– рассказал мэр.

Он отметил, что Россия врет, когда говорит, что бьет по военным объектам. Огонь ее ударов охватывает преимущественно гражданскую инфраструктуру.

Обратите внимание! Террор Харькова противник не прекращает ни на день. Так, в ночь на 1 апреля оккупанты попали по зданию пожарно-спасательного подразделения. Треть здания разрушена. На момент удара на дежурстве находилось 6 спасателей.