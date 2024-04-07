Захватчики не оставляют харьковчан в покое. По несколько раз в день они бьют по городу из различных видов вооружения.

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Атаковали боеприпасами с самолета

Сегодня, 7 апреля, утром около 11:45 оккупанты обстреляли жилой квартал Шевченковского района Харькова. Враг выпустил с самолета два УМПБ (унифицированные межвидовые планирующие боеприпасы).

В результате атаки поврежден ряд гражданских объектов. Это по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, отель, автомобили, гаражи и тому подобное.

5 местных жителей пострадали. У 45-летнего мужчины – осколочные ранения. У четырех женщин в возрасте от 37 до 72 лет острая реакция на стресс.

Как выглядит район Харькова после "прилетов" / Фото прокуратура

В полиции тоже поделились кадрами разрушений в Харькове / Фото полиция

В ГСЧС рассказали, что в результате ударов по Харькову произошло несколько пожаров. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 квадратных метров. Тушение пламени продолжалось более двух часов.

В Харькове возникло несколько пожаров / Фото ГСЧС

Зеленский обещал месть за Харьков

Глава государства провел важные переговоры с главой СБУ Малюком, руководителем ГУР Будановым и министром внутренних дел Клименко относительно обстрелов Харькова. Зеленский анонсировал ответ для врага – "очень конкретный и справедливый".

Также президент обсудил с Сырским ситуацию на фронте и планирование дальнейших действий.

С министром обороны Умеровым Зеленский пообщался на тему снарядов и обеспечения фронта.

Напомним, что вчера, 6 апреля, днем противник сбросил на жилой квартал Харькова сбросил на жилой квартал Харькова бомбу. Один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, среди них – подросток.

Ночью Харьков оказался под атакой БпЛА. В результате удара повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.