Россия днем 6 апреля снова ударила по жилой части Харькова. Известно о жертве и раненых.

Смотрите также Ночная атака "Шахедами": количество погибших в Харькове возросло до 7

Есть раненые

В результате атаки по меньшей мере один человек погиб. Также мэр Харькова Игорь Терехов написал, что есть раненые.

По предварительной информации, Россия снова ударила управляемой авиационной бомбой по Харькову.

Количество раненых и жертв может возрасти. Враг снова атаковал жилой квартал города.

Россия в очередной раз била по Харькову