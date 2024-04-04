Об этом сообщили местные власти. Тревогу в Харьковской области объявили в 12:41, передает 24 Канал.

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Как уже сообщили выше, в Харькове и области в 12:41 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения для ряда областей и призвали украинцев пройти в укрытие.

Около 12:50 в Харькове прогремел мощный взрыв. Местные власти сообщили, что оккупанты наносят удары, поэтому местным жителям стоит оставаться в укрытиях.

Харьков и область: оккупанты наносят удары,

– сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Позже в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что возле города прозвучало 2 взрыва. Они были настолько мощные, что слышали их и в городе. Терехов добавил, что из-за угрозы обстрелов приостановили работы в домах, пострадавших во время ночной атаки.

Синегубов позже сообщил, что враг нанес удар по Харьковскому району. К сожалению, есть погибшие.

В 12:47 ч оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются,

– сообщил Синегубов.

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