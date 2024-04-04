К сожалению, есть попадание в Харькове, там по меньшей мере 4 погибших. Россия запустила по городу 6 беспилотников и нанесла повторный удар там, где спасатели ликвидировали последствия.

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Что известно об атаке россиян

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены,

– рассказали военные.

Только в результате прилетов по Харькову четыре человека погибли. Из них трое – спасатели. Ведь приехали на вызов, а Россия нанесла повторный удар.

Россия атаковала Харьков "Шахедами"