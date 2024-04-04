На жаль, є влучання в Харкові, там щонайменше 4 загиблих. Росія запустила по місту 6 безпілотників та завдала повторного удару там, де рятувальники ліквідовували наслідки.

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Що відомо про атаку росіян

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено,

– розповіли військові.

Тільки внаслідок прильотів по Харкову четверо людей загинули. З них троє – рятувальники. Адже приїхали на виклик, а Росія завдала повторного удару.

Росія атакувала Харків "Шахедами"