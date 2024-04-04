На жаль, є влучання в Харкові, там щонайменше 4 загиблих. Росія запустила по місту 6 безпілотників та завдала повторного удару там, де рятувальники ліквідовували наслідки.
Дивіться також Як російська компанія обходить санкції, а її брат-близнюк співпрацює з ВПС США і NASA
Що відомо про атаку росіян
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено,
– розповіли військові.
Тільки внаслідок прильотів по Харкову четверо людей загинули. З них троє – рятувальники. Адже приїхали на виклик, а Росія завдала повторного удару.
Росія атакувала Харків "Шахедами"
- Міський голова Ігор Терехов про перші вибухи повідомив орієнтовно о 1:08 4 квітня.
- Він зазначив, що один з дронів влучив у 14-поверхову багатоповерхівку. Це призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, до пошкодження зовнішньої стіни. Саме там загинула жінка та є поранені.
- Згодом Росія завдала повторної атаки, забравши життя трьох рятувальників. Один рятувальник та правоохоронець поранені, серед постраждалих – медсестра швидкої, яка приїхала надати допомогу пораненим.
- Вже о 7:15 4 квітня кількість поранених збільшилась до 12. У людей поранення різного ступеня важкості.