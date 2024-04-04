В Харькове во время атаки "Шахедами" также погибли спасатели. Они прибыли ликвидировать последствия обстрелов, когда враг нанес повторные удары.
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В двух областях пострадали энергетики
В ночь на 4 апреля враг не оставлял обстрелов Украины. Так, оккупанты атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре, а также энергетическому объекту.
Так, в Харькове во время ликвидации последствий ночного обстрела "Шахедами" пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Он получил серьезные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Также во время обстрелов был поврежден автомобиль диспетчерской службы.
В Сумской области в результате обстрелов погиб энергетик. Так, враг нанес авиаудар по селу Самотеевка. В результате взрыва КАБ смертельные ранения получил 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".
На Днепропетровщине враг также атаковал объект энергетики – солнечную электростанцию. В результате атаки возник пожар. Охранник электростанции первым начал ликвидировать возгорание и получил серьезные ожоги.
Ночная атака "Шахедами": что известно
- В ночь на 4 апреля оккупанты атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Ударными БПЛА враг прицельно атаковал Харьковскую область – около 15 дронов-камикадзе враг направил для ударов.
- Всего были зафиксированы пуски 20 "Шахедов". Украинским защитникам удалось сбить 11 из них. Как объяснили Воздушные силы, часть дронов не удалось сбить, поскольку оккупанты атаковали прифронтовую область, а первая группа "Шахедов" атаковала близко к границе с Россией.
- В результате ночной атаки в Харькове в целом погибли 4 человека, еще 12 – получили различные травмы. По меньшей мере состояние 3 пострадавших сейчас оценивается как тяжелое.
- Как сообщили в ОВА, во время ночной атаки враг наносил удары по Салтовскому и Новобаварскому районам. Есть повреждены как частные, так и многоэтажные дома.