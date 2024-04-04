В Харькове во время атаки "Шахедами" также погибли спасатели. Они прибыли ликвидировать последствия обстрелов, когда враг нанес повторные удары.

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В двух областях пострадали энергетики

В ночь на 4 апреля враг не оставлял обстрелов Украины. Так, оккупанты атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре, а также энергетическому объекту.

Так, в Харькове во время ликвидации последствий ночного обстрела "Шахедами" пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Он получил серьезные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оценивают его состояние как средней тяжести. Также во время обстрелов был поврежден автомобиль диспетчерской службы.

В Сумской области в результате обстрелов погиб энергетик. Так, враг нанес авиаудар по селу Самотеевка. В результате взрыва КАБ смертельные ранения получил 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память.

На Днепропетровщине враг также атаковал объект энергетики – солнечную электростанцию. В результате атаки возник пожар. Охранник электростанции первым начал ликвидировать возгорание и получил серьезные ожоги.

Ночная атака "Шахедами": что известно