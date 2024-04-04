Погибли работники ГСЧС, приехавшие ликвидировать последствия обстрелов жилых домов. Еще один спасатель ранен, пострадала техника, уточнил городской голова.

Обратите внимание Это обычная российская ИПСО, – Юсов о вбросах россиян относительно "наступления" на Харьков

Что известно о жертвах и раненых

Как объяснили в ОВА, враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий. По состоянию на 2:00 было известно о 3 "прилетах" по жилым домам. На месте одного из них вспыхнул пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома.

Тогда же Олег Синегубов рассказал, что в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Кроме того, были зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора. По информации медиков, по меньшей мере 2 человека получили острую реакцию на стресс. Этим женщинам госпитализация не понадобилась.

Около 3:00 Терехов написал уже о 4 погибших на месте повторного прилета по жилым домам. По его словам, говорится о густонаселенном районе Харькова. Там же – 5 раненых. По данным ОВА, 3 человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В другом районе города есть жертва в результате попадания в частном секторе.

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры,

– отметил мэр.

Россия атаковала Харьков дронами