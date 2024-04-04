Погибли работники ГСЧС, приехавшие ликвидировать последствия обстрелов жилых домов. Еще один спасатель ранен, пострадала техника, уточнил городской голова.
Обратите внимание Это обычная российская ИПСО, – Юсов о вбросах россиян относительно "наступления" на Харьков
Что известно о жертвах и раненых
Как объяснили в ОВА, враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий. По состоянию на 2:00 было известно о 3 "прилетах" по жилым домам. На месте одного из них вспыхнул пожар. Еще на одном – обрушились плиты жилого дома.
Тогда же Олег Синегубов рассказал, что в одной из многоэтажек повреждены верхние этажи. Кроме того, были зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора. По информации медиков, по меньшей мере 2 человека получили острую реакцию на стресс. Этим женщинам госпитализация не понадобилась.
Около 3:00 Терехов написал уже о 4 погибших на месте повторного прилета по жилым домам. По его словам, говорится о густонаселенном районе Харькова. Там же – 5 раненых. По данным ОВА, 3 человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В другом районе города есть жертва в результате попадания в частном секторе.
В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры,
– отметил мэр.
Россия атаковала Харьков дронами
Около 00:20 Воздушные силы предупредили украинцев о летящих с северо-востока группах "Шахедов". Там подчеркнули, что дроны двигаются в сторону Харькова и призвали горожан немедленно идти в укрытие.
Впоследствии появилась информация о том, что враг запустил еще больше беспилотников из Белгородской области – они снова двигались в направлении Харькова.
По состоянию на 2:00 была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на Востоке. Была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.