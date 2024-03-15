В ГСЧС сообщили, что спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня. И уже тогда, когда они начали разбор завалов и поиск пострадавших, враг ударил повторно.

Смотрите также В Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали спасать людей

"Сегодня в результате российского ракетного удара по Одессе была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар. Спасатели ГСЧС сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", – говорится в сообщении.

Возросло количество погибших

Обновление. Количество погибших в результате удара россиян возросло до 14. По состоянию на 14:00 количество известно о 46 пострадавших. Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате российской ракетной атаки погибло 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения,

– сообщил глава ОГА.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки, а правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Ранее в Офисе Генпрокурора сообщали, что в результате атаки погибли 8 человек. Данные о количестве погибших и пострадавших, а также полного перечня разрушений и повреждений все еще уточняются.

Россия ударила по Одессе, пострадали полсотни человек / Фото ГСЧС

Повреждена гражданская инфраструктура

В результате атаки также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 квадратных метра", – добавляют в ГСЧС.

На месте работают 50 спасателей и 8 единиц техники.

Коротко об атаке по Одессе