Усі жертви – працівники ДСНС, які приїхали ліквідовувати наслідки обстрілу житлових будинків. Як пояснили в ОВА, ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.

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За словами Терехова, станом на 2:00 відомо про три "прильоти" по житлових будинках. На місці одного з них спалахнула пожежа. Ще на одному обвалилися плити житлового будинку.

Що відомо про постраждалих

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що в одній з багатоповерхівок пошкоджені верхні поверхи. Крім цього, зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору. За інформацією медиків, щонайменше 2 людей отримали гостру реакцію на стрес. Цим жінкам госпіталізація не знадобилася.