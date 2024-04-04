У Харкові під час атаки "Шахедами" також загинули рятувальники. Вони прибули ліквідовувати наслідки обстрілів, коли ворог завдав повторних ударів.
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У двох областях постраждали енергетики
У ніч проти 4 квітня ворог не полишав обстрілів України. Так, окупанти атакували Харківщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі, а також енергетичному об'єкту.
Так, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного обстрілу "Шахедами" постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Він отримав серйозні поранення й був госпіталізований. Нині медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Також під час обстрілів було пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.
У Сумській області внаслідок обстрілів загинув енергетик. Так, ворог завдав авіаудару по селу Самотоївка. Внаслідок вибуху КАБ смертельні поранення отримав 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
На Дніпропетровщині ворог також атакував об'єкт енергетики – сонячну електростанцію. Внаслідок атаки виникла пожежа. Охоронець електростанції першим почав ліквідовувати займання й отримав серйозні опіки.
Нічна атака "Шахедами": що відомо
- У ніч проти 4 квітня окупанти атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударними БпЛА ворог прицільно атакував Харківщину – близько 15 дронів-камікадзе ворог спрямував для ударів.
- Усього було зафіксовано пуски 20 "Шахедів". Українським захисникам вдалося збити 11 із них. Як пояснили Повітряні сили, частину дронів не вдалося збити, оскільки окупанти атакували прифронтову область, а перша група "Шахедів" атакувала близько до кордону з Росією.
- Унаслідок нічної атаки у Харкові загалом загинуло 4 людини, ще 12 – зазнали різних травм. Щонайменше стан 3 постраждалих наразі оцінюється як тяжкий.
- Як повідомили в ОВА, під час нічної атаки ворог завдавав ударів по Салтівському та Новобаварському районах. Є пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будинки.