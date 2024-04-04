Про це повідомила місцева влада. Тривогу в Харківській області оголосили о 12:41, передає 24 Канал.
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Як уже повідомили вище, у Харкові та області о 12:41 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для низки областей й закликали українців проти в укриття.
Близько о 12:50 у Харкові пролунав потужний вибух. Місцева влада повідомила, що окупанти завдають ударів, тому місцевим жителям варто залишатися в укриттях.
Харків та область: окупанти завдають ударів,
– повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.