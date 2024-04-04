После того как на место событий прибыли спасатели оккупанты повторно нанесли удар по городу, из-за чего среди работников ГСЧС есть жертвы. Все, что известно о массированном обстреле Харькова "Шахедами" ночью 4 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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В Харькове ночью раздавалась серия взрывов

Воздушные силы предупредили о пуске дронов-камикадзе типа "Шахед" в 00:20. Около 01:05 в Харькове прогремел взрыв. Впоследствии город содрогнулся от еще нескольких взрывов.

Около 01:50 в Харькове прогремел четвертый взрыв. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом врага оказались жилые дома. Враг нанес по меньшей мере 4 удара по гражданской инфраструктуре.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что под ударом оказались как многоэтажки, так и частные дома.

Впоследствии Синегубов добавил, что в одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

В Харькове россияне обстреляли жилой сектор / Фото ГСЧС, Нацполиции и из соцсетей

В 2 часа ночи Терехов сообщил, что на месте одного из прилетов начался пожар.

В целом городской голова Харькова отмечал, что было известно об ударах 5 дронов-камикадзе по городу. Кроме Новобаварского района, были удары и по Салтовскому. К счастью, там дома не задело – было попадание в землю.

Также известно, что один "Шахед" попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению внешней стены.

Россияне повредили дома частного сектора: смотрите видео

В результате атаки по Харькову были жертвы и раненые

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в результате российской атаки погибли по меньшей мере 4 человека, еще 12 получили травмы различной степени: 3 в тяжелом состоянии, 5 средних, другие легкие.

Пострадала, в частности, медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи. Женщина в составе бригады приехала на вызов и была ранена во время повторного удара.

Какие последствия вражеской атаки по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

Также среди раненых есть спасатель и работник полиции, отметил Александр Фильчаков из Харьковской областной прокуратуры.

После 5:00 спасатели достали из-под завалов многоэтажки мужчину, который был заблокирован после удара. Он находится в сознании, попросил воды, но передвигаться самостоятельно не смог, теперь он под опекой медиков.

Также когда на место приехали профильные службы для ликвидации последствий, произошел повторный удар оккупантов. Вследствие этого погибли трое спасателей.

Спасатели, прибывшие по вызову на один из адресов, подверглись повторному удару беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС,

– рассказали спасатели.

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Сколько "Шахедов" россияне пустили по городу

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что, по данным следствия, 4 апреля с 1:00 до 3:00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников. Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку. В некоторых районах города могут быть перебои с электричеством.

В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БПЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и тому подобное.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по Харькову в целом было выпущено не менее 15 вражеских беспилотников, часть из них сбили силы ПВО.

Сейчас на месте событий находятся прокуроры, которые фиксируют последствия военных преступлений России в городе.