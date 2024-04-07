Загарбники не полишають харківчан у спокої. По кілька разів на день вони б'ють по місту з різних видів озброєння.

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Атакували боєприпасами з літака

Сьогодні, 7 квітня, зранку близько 11:45 окупанти обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова. Ворог випустив з літака два УМПБ (уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси).

Унаслідок атаки пошкоджено низка цивільних об'єктів. Це щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

5 місцевих жителів постраждало. У 45-річного чоловіка – осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Який вигляд має район Харкова після "прильотів" / Фото прокуратура

У поліції теж поділилися кадрами руйнувань у Харкові / Фото поліція

У ДСНС розповіли, що внаслідок ударів по Харкову сталося декілька пожеж. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Гасіння полум'я тривало понад дві години.

У Харкові виникло кілька пожеж / Фото ДСНС

Зеленський обіцяв помсту за Харків

Глава держави провів важливі перемовини з очільником СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим та міністром внутрішніх справ Клименком щодо обстрілів Харкова. Зеленський анонсував відповідь для ворога – "дуже конкретну і справедливу".

Також президент обговорив із Сирським ситуацію на фронті та планування подальших дій.

З міністром оборони Умєровим Зеленський поспілкувався на тему снарядів та забезпечення фронту.

Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, вдень противник скинув на житловий квартал Харкова бомбу. Один чоловік загинув. Ще четверо людей постраждали, серед них – підліток.

Вночі Харків опинився під атакою БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.