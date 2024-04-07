Впродовж дня окупанти ще кілька разів обстріляли Харків. На жаль, це спричинило чимало руйнувань. Детальніше про наслідки атак розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Наслідки російських атак

Вже опівдні 7 квітня окупанти завдавали масованих ударів по Шевченківському району, де чи не щоденно за минулий тиждень фіксують ураження. Відомо, що це була атака уніфіковані міжвидові планерні боєприпаси (УМПБ). Їх випускають з винищувачів. Хоч вирви від них невеликі, але руйнування є дуже значними.

Близько 13 багатоповерхівок та кілька приватних будинків було пошкоджено. Від одного з влучань вигоріли гаражі та машини місцевих. Серйозні пошкодження також у навчальному закладі, гуртожитках, кав'ярні та готелі неподалік. Ці удари харків'яни чули навіть на протилежному кінці міста.

Удари по Харкову / Фото: Нацполіція Харківщини

З різницею у 10 – 15 хвилин росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. За даними місцевої влади, це була атака ракетами С-300. Постраждала промислова зона та приватні будинки.

Я був у ванній, коли пролунав вибух один, а потім другий. Вибуховою хвилею знесло скло, яке мене поранило,

– розповів Тарас, постраждалий від обстрілу.

Оскільки вибухи пролунали у густозаселеному житловому районі, у багатьох будинках пошкоджені вікна. Рятувальники, комунальники та поліція працюють фактично нон-стоп.

Додамо, що у Харкові за останній час фіксують часті повторні удари з невеликою різницею. Тоді і екстрені служби, які працюють на місцях, і самі жителі прямують в укриття. Наполегливо закликаємо вас також не нехтувати повітряними тривогами, це може врятувати вам життя.

Удари по Харкову: важливо