Заявил в своей ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Важно Атака 22 марта оставила без света 1,9 миллиона человек, – The Associated Press

Какой замысел у россиян

Он отметил, что россияне начали действовать тактикой "нельзя захватить – надо уничтожить". Именно поэтому увеличились обстрелы, в частности по Харькову. Как можно защитить город? Это только авиация. Особенно, если это управляемые авиабомбы.

КАБы сбрасываются с расстояния 40 – 70 километров и сбить их практически невозможно. По крайней мере, пока еще нет таких технологий. Возможно, разрабатываются, чтобы с этим бороться,

– рассказал Петр Черник.

"А вот F-16 с шестью ракетами на борту может сбивать эти носители на расстоянии даже до 180 километров. Вполне. Вот что нам нужно. Но, к сожалению, есть бесконечное затягивание с передачей именно этих машин", – добавил военный эксперт.

Особенности F-16

Петр Черник отметил, что F-16 – это супермашина в своем классе. Оказалась очень меткой еще в конце 70-х годов. Их изготовлено более 4,5 тысяч за всю историю. Кроме того, это еще и самая массовая машина: 25 стран-операторов, 105 показателей номенклатуры оружия.

Но пора ее уже нам наконец предоставить. Даже два звена, или три звена, или три пары, это уже был очень существенный шаг вперед,

– подчеркнул Черник.

Шесть машин, если бы ежедневно работали, смогли бы очень, очень сильно улучшить ситуацию в части борьбы с их авиацией.

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