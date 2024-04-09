Заявил в своей ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
Важно Атака 22 марта оставила без света 1,9 миллиона человек, – The Associated Press
Какой замысел у россиян
Он отметил, что россияне начали действовать тактикой "нельзя захватить – надо уничтожить". Именно поэтому увеличились обстрелы, в частности по Харькову. Как можно защитить город? Это только авиация. Особенно, если это управляемые авиабомбы.
КАБы сбрасываются с расстояния 40 – 70 километров и сбить их практически невозможно. По крайней мере, пока еще нет таких технологий. Возможно, разрабатываются, чтобы с этим бороться,
– рассказал Петр Черник.
"А вот F-16 с шестью ракетами на борту может сбивать эти носители на расстоянии даже до 180 километров. Вполне. Вот что нам нужно. Но, к сожалению, есть бесконечное затягивание с передачей именно этих машин", – добавил военный эксперт.
Особенности F-16
Петр Черник отметил, что F-16 – это супермашина в своем классе. Оказалась очень меткой еще в конце 70-х годов. Их изготовлено более 4,5 тысяч за всю историю. Кроме того, это еще и самая массовая машина: 25 стран-операторов, 105 показателей номенклатуры оружия.
Но пора ее уже нам наконец предоставить. Даже два звена, или три звена, или три пары, это уже был очень существенный шаг вперед,
– подчеркнул Черник.
Шесть машин, если бы ежедневно работали, смогли бы очень, очень сильно улучшить ситуацию в части борьбы с их авиацией.
Какие еще темы анализировал Черник
- Комментарий относительно заявления Института изучения войны, что украинским военным может понадобиться необходимость принимать решение о приоритетности обороны. Военный эксперт отметил, что вся линия разграничения для нас имеет значение. Нет каких-то второстепенных направлений
- Эстония может предоставить 2,5 миллиона снарядов. Если бы мы действительно их получили до нового года, то могли бы поднимать интенсивность наших обстрелов на 7, 8, 9, а хотя бы на 10 тысяч. Ведь россияне до сих пор держат свои огневые валы в пределах от 10 до 20 тысяч в сутки
- Может ли Украина получить 25 комплексов "Patriot". По мнению Черника, может. Это действительно очень дорогая машина. Однако произвели этих установок с начала 80-х от 1000 до 1300 установок. Это невероятно много. Они в мире есть.