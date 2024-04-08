Оккупанты стремились вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы Украины. В тот раз им удалось полностью обесточить Харьков и поразить ДнепроГЭС.

К теме ТЭС превращена в пепел: жуткие кадры последствий атак России по энергетике

Какие последствия обстрела

22 марта стало крупнейшей атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабного вторжения и одной из самых интенсивных против гражданской инфраструктуры. Захватчики выпустили более 60 беспилотников и 90 ракет, чтобы погрузить наше государство в темноту и сломать дух украинцев. Атака оставила без света 1,9 миллиона человек.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сказал: "Я никогда в жизни не видел такого уровня разрушений на электростанции, но, к сожалению, это произошло с нами".

Россияне теперь имеют более хорошие разведывательные данные и свежую тактику в кампании по уничтожению электрической сети Украины и остановки ее экономики. Также Москва, очевидно, научилась использовать пробелы в украинской ПВО,

– говорится в материале AP.

Журналисты побывали на двух электростанциях ДТЭК, которые пострадали во время атаки. Конечно, в статье не указаны названия и расположение объектов. Также не названо количество ракет, которые поразили каждую установку, и не сказано, могут ли они работать в дальнейшем.

Разрушения на украинских электростанциях после атаки 22 марта / Фото AP, Евгений Малолетка

Прогнозы по восстановлению

Максим Тимченко предположил, что ДТЭК сможет восстановить половину поврежденных блоков за два – три месяца. Но россияне не останавливаются. Один из объектов уже атаковали в конце прошлого года, теперь же такие разрушения на нескольких энергоблоках.

Энергетики вынуждены восстанавливать поврежденное, не имея гарантий, что не придется ремонтировать все по кругу. Медийщики называют это сизифовой задачей.

Впрочем, в ДТЭК не опускают руки.

"Энергетики неустанно работают, чтобы восстановить энергосистему после вражеских обстрелов и обеспечить светом дома украинцев. Выстоим! Победим!" – отметили в компании.

Реакция энергетиков на обстрелы

The Associated Press пообщалось с работниками ДТЭК. Они рассказали: одной рукой проводили отключение, другой – перевязывали коллеге раненую ногу. Далее пришлось взять фонарики и выходить в полной темноте.

Энергетики говорят, что пугают не так обстрелы, как их последствия. Они надеялись на ПВО, но россиянам удалось задавить сопротивление огромным количеством ракет и дронов.

Если бы небо было защищено, я чувствовал бы себя спокойнее. Энергетическая инфраструктура – это то, от чего все зависит. Если нет электроэнергии, ничего не работает, потому что электростанции не работают. Люди остаются без интернета. Вы даже не узнаете, когда на вас полетят ракеты,

– объясняет работник ДТЭК.

Важно! Владимир Зеленский во время последнего интервью высказал мнение, что Россия попытается добить украинскую энергетику. Чтобы полностью закрыть небо, Украине надо 25 комплексов Patriot.