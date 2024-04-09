Заявив у своєму щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Важливо Атака 22 березня залишила без світла 1,9 мільйона людей, – The Associated Press

Який задум у росіян

Він зазначив, що росіяни почали діяти тактикою "не можна захопити – треба знищити". Саме тому збільшилися обстріли, зокрема по Харкову. Як можна захистити місто? Це тільки авіація. Особливо, якщо це керовані авіабомби.

КАБи скидаються з відстані 40 – 70 кілометрів й збити їх практично неможливо. Принаймні, поки ще немає таких технологій. Можливо, розробляються, щоб з цим боротися,

– розповів Петро Черник.

"А от F-16 із шістьма ракетами на борту може збивати ці носії на відстані навіть до 180 кілометрів. Цілком. От що нам потрібно. Але, на жаль, є нескінченне затягування з передачею саме цих машин", – додав військовий експерт.

Особливості F-16

Петро Черник зазначив, що F-16 – це супермашина у своєму класі. Виявилася дуже влучною ще в кінці 70-х років. Їх виготовлено більше ніж 4,5 тисячі за всю історію. Крім того, це ще й наймасовіша машина: 25 країн-операторів, 105 показників номенклатуру зброї.

Але пора її вже нам нарешті надати. Навіть дві ланки, чи три ланки, чи три пари, то вже був дуже суттєвий крок вперед,

– наголосив Черник.

Шість машин, якби щодня працювали, змогли б дуже, дуже сильно покращити ситуацію в частині боротьби з їхньою авіацією.

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