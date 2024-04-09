Таку тезу у розмові з 24 Каналом озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Росіяни хотіли окупувати Харків, але їхній план зазнав поразки завдяки ЗСУ. Повторно йти на місто – у Путіна не вистачить ресурсів, вважає він. Тому наразі завдання у буквальному сенсі стерти місто.

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Чому росіяни тероризують Харків

Перше і головне, чого хочуть досягти росіяни ударами по Харкову, – зламати українців морально. Через щоденні обстріли уражаються цивільні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

Крім цього Харків є великим промисловим центром.

"Загалом зруйнована енергетика, теплопостачання. Утім, жодної втечі з Харкова немає. Тобто харків'яни залишаються на місцях. І це дуже сильно руйнує план (росіян – 24 Канал) морального пригнічення", – зазначив Яковенко.

Також ворог хоче добитися більшого внутрішнього переміщення українців. До повномасштабного вторгнення Харків був містом-мільйонником. Частина містян виїхала, але для тих, хто залишився, ворог намагається влаштувати гуманітарну катастрофу.

Харківяни порушили плани, не побігли. Навпаки – всі допомагають одне одному. Україна завжди відрізнялася сильним суспільством,

– відзначив опозиційний журналіст.

Власне, такі цілі переслідують росіяни щодо Харкова.

Яку тактику застосовують окупанти щодо міста: думки експертів