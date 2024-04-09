Таку тезу у розмові з 24 Каналом озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Росіяни хотіли окупувати Харків, але їхній план зазнав поразки завдяки ЗСУ. Повторно йти на місто – у Путіна не вистачить ресурсів, вважає він. Тому наразі завдання у буквальному сенсі стерти місто.
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Чому росіяни тероризують Харків
Перше і головне, чого хочуть досягти росіяни ударами по Харкову, – зламати українців морально. Через щоденні обстріли уражаються цивільні будинки та об'єкти критичної інфраструктури.
Крім цього Харків є великим промисловим центром.
"Загалом зруйнована енергетика, теплопостачання. Утім, жодної втечі з Харкова немає. Тобто харків'яни залишаються на місцях. І це дуже сильно руйнує план (росіян – 24 Канал) морального пригнічення", – зазначив Яковенко.
Також ворог хоче добитися більшого внутрішнього переміщення українців. До повномасштабного вторгнення Харків був містом-мільйонником. Частина містян виїхала, але для тих, хто залишився, ворог намагається влаштувати гуманітарну катастрофу.
Харківяни порушили плани, не побігли. Навпаки – всі допомагають одне одному. Україна завжди відрізнялася сильним суспільством,
– відзначив опозиційний журналіст.
Власне, такі цілі переслідують росіяни щодо Харкова.
Яку тактику застосовують окупанти щодо міста: думки експертів
- Петро Черник поділяє думку, що росіяни дотримуються тактики "не можна захопити – треба знищити". Тому вони посилюють обстріли, зокрема, КАБами.
- Мета ворога – зробити з міста непридатну для життя "сіру зону". Вони запускають по Харкову безпілотники, які літають швидше і вище, тому їх важче збити.
- Наразі немає серйозного угрупування поблизу Харкова, яке могло б загрожувати місту, вважає Сергій Грабський. Так, на території Бєлгородської області є лише російські підрозділи прикриття кордону, росгвардії та прикордонників.