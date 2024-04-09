Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що нині немає зосередження серйозного угруповання ворога, яке могло б загрожувати Харкову, зокрема, на території Бєлгородської області. Там є лише російські підрозділи прикриття кордону, росгвардії та прикордонників.

До теми "Жодного слова про наступ на Харків": в Офісі президента пояснили заяву Єрмака

"Ми можемо говорити про неможливість такого удару протягом наступних кількох тижнів. За місяць сконцентрувати відповідну кількість військ так, щоб це було невидимо, так само неможливо", – сказав Грабський.

Перед повномасштабним вторгненням Росія збирала на кордоні з Україною свої війська від березня 2021-го року. Так окупанти зібрали 200 тисяч військ. Для того, аби їх туди передислокувати, витратили майже рік.

Якщо ми говоримо про таке місто як Харків, то там і стотисячним контингентом навряд чи обійдеться. Для цього потрібно значно більше сили. Чи бачимо ми будь-яку активність, яка свідчить про те, що прямо сьогодні такі війська розгортаються? Ні,

– наголосив військовий експерт.

Нині немає підстав для висновків щодо можливого наступу на Харків. Тому, мовляв, казати, що на це місто можливий наступ, як зауважив військовий експерт, навіть з військового боку недоцільно.

Якщо говорити про лінії укріплення за 10 кілометрів від кордону з країною-агресоркою, то в оперативному мистецтві є таке поняття як "передпілля" або "смуга забезпечення". На дивізіонному рівні вона складає від 7 до 12 кілометрів.

Ця відстань потрібна для того, аби з'ясувати, у разі можливого наступу, на яких напрямках зосередяться російські війська. Так ворог мав би сформуватися колони та висуватися на певних напрямках. Це відстежуватиметься, аби українські сили могли завдавати ударів.

Для якого міста є загроза

Водночас професор Університету бундесверу в Мюнхені припускає, що можливий наступ окупантів спочатку може бути через Краматорськ. Грабський додав, що, якщо говорити про це місто, то ситуація розглядається в іншому аспекті, зважаючи на те, як розвиваються події у районі Часового Яру та на Південь від Бахмута.

Ситуація там досить складна. Противник невпинно лізе вперед, намагаючись прорватися там. Прорив у районі Часового Яру буде коштувати нам загрози для Костянтинівки, а це – вже дійсно загроза для Краматорсько-Слов'янської агломерації,

– зазначив військовий експерт.

Це може дійсно серйозно вплинути на майбутню оперативну ситуацію на полі бою. Так можна припустити, що у разі тотального успіху Росії на цьому напрямку, загроза для Харкова буде більше, ніж очевидною. Усе через те, що росіяни хочуть вийти на кордони щонайменше Донецької, Харківської чи Луганської області.

"Це операції майбутнього. Будемо відверті, ми не очікуємо наступу, він вже триває. Досить складно, тому що кожні 100 – 500 метрів нашої території противнику даються з дуже великим напруженням і дуже серйозними втратами", – наголосив Сергій Грабський.

Харків захищають