Удень 9 квітня Росія вкотре вдарила по центру Харкова, відомо про трьох постраждалих. Імовірно, знову били КАБами.

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Росія хоче витиснути харків'ян з міста

Як сказав лідер держави, для міста та області є багато питань.

Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені,

– наголосив Зеленський.

Україна будує фортифікації. Це не тільки посилює область, але й демонструє росіянам, що Харківщина зміцнюється.

Президент провів нараду "з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів".

Що з електрикою

"Пишаюся нашими харків’янами! Я вдячний кожному й кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову, області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів", – подякував президент.

Щодо фізичного захисту енергооб'єктів і відновлення мереж була доповідь.

Зараз створюються всі необхідні умови, щоб зменшити дефіцит електрики. Харків має отримати легші графіки. Окремо урядовці працюють над допомогою місту та області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування. Всі деталі урядовці оприлюднять,

– розповів Зеленський.

Місто живе

Лідер держави зустрівся із підприємцями Харківщини, він подякував "усім, хто зараз у місті, хто зберігає робочі місця для людей, хто підтримує нормальне життя". Також нагородив представників Збройних Сил України, Нацгвардії, поліції, ДСНС.

"Але насправді все місто, уся Харківщина заслуговує на нашу вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", – зауважив Зеленський.

Майбутнє демократії виборюється в Харкові, Запоріжжі, Сумах

Президент України впевнений, що життя повинне вигравати. Але для цього потрібно докласти зусиль.

Зеленський сказав, що "є наші рішення для посилення ППО тут, у Харкові". Але підкреслив, що справа за партнерами, натякнувши на зволікання з допомогою від США.

І всі наші партнери у світі мають знати, що довіру до них та майбутнє демократичного, вільного світу можна здобути саме зараз і саме в таких містах, як наш Харків, як Запоріжжя, як Херсон, як багато міст Сумщини, Донеччини, як Миколаїв, як міста Чернігівщини, Дніпровщини – усі, де потрібна ППО, усі, які потребують політичної волі світу – рішень, щоб жити, щоб перемогти російський терор,

– підсумував він.