F-16 були би найбільш інтегровані в нашу авіацію. Про це сказав речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він назвав, які функції могли би виконувати грецькі F-16 в Україні.

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Що можуть робити грецькі F-16 в Україні

F-16 найбільше підходять нашій системі, на них уже тренуються наші пілоти, тому вони були би найбільш інтегровані в нашу авіацію. Наша основна задача – захист повітряного простору та відбиття повітряних атак противника тими наявними силами і засобами, які в нас уже є,

– повідомив спікер.

Такі винищувачі:

неабияк підсилили би нашу повітряну складову;

допомогли би боротися з авіацією ворога та з крилатими і керованими авіаційними ракетами (КАБами), які ворог застосовує по наших мирних містах;

допомогли б виконувати завдання піхоті;

допомогли би армійській авіації на фронті, яка змушена реагувати на використання росіянами Су-34 і Су-35.

КАБи залишаються проблемою для України

Якщо раніше росіяни утюжили ними Авдіївку та зрештою захопили її, тепер вони тиснуть ними на Харків. Окупанти регулярно б'ють по центру міста, від цих ударів гине багато людей. Володимир Зеленський у зверненні від 9 квітня сказав, що Путін мріє витиснути людей із Харкова.

Власне, самі росіяни не приховують своїх планів. У The Economist звернули увагу на те, що окупанти стали більше обстрілювати Харків після того, як стало відомо про затримки з допомогою від США.