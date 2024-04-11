Пилоты на учениях отрабатывают те задачи, с которыми они будут иметь дело в Украине. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш на брифинге в четверг, 11 апреля.
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На завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они отрабатывают удары по малоразмерным целям,
– пояснил он.
Евлаш также ответил на вопрос, относительно сроков передачи Украине истребителей. По его словам, партнеры обсуждают эти вопросы за закрытыми дверями, а сроки не разглашаются.
Ранее в Воздушных силах объясняли, что именно F-16 способны:
- изрядно усилить бы нашу воздушную составляющую;
- помочь бороться с авиацией врага и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами (КАБами), которые враг применяет по нашим мирным городам;
- помочь бы выполнять задачи пехоте;
Также стоит отметить, что в Великобритании продолжаются курсы для пилотов по английскому языку, другая группа - переместилась во Францию для освоения системы управления на легкомоторных самолетах.
Предоставление Украине F-16: что известно
- Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен рассказал 24 Каналу, что Дания первой передаст Украине истребители F-16. Это произойдет этим летом. Тогда передадут шесть первых истребителей.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что вместе с обещанными дополнительными шестью F-16 ВСУ получат в целом 24 истребителя.
- В Греции решили обновить свой авиапарк истребителей. Афины закупают F-35, а старые воздушные суда планируют распродать. В частности, речь идет о 32 самолетах F-16. Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что F-16 не являются "серебряной пулей", то есть они не являются легким решением тяжелой проблемы. Однако заверил, что они играют важную роль.