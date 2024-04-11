Пилоты на учениях отрабатывают те задачи, с которыми они будут иметь дело в Украине. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш на брифинге в четверг, 11 апреля.

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На завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они отрабатывают удары по малоразмерным целям,

– пояснил он.

Евлаш также ответил на вопрос, относительно сроков передачи Украине истребителей. По его словам, партнеры обсуждают эти вопросы за закрытыми дверями, а сроки не разглашаются.

Ранее в Воздушных силах объясняли, что именно F-16 способны:

изрядно усилить бы нашу воздушную составляющую;

помочь бороться с авиацией врага и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами (КАБами), которые враг применяет по нашим мирным городам;

помочь бы выполнять задачи пехоте;

Также стоит отметить, что в Великобритании продолжаются курсы для пилотов по английскому языку, другая группа - переместилась во Францию для освоения системы управления на легкомоторных самолетах.

Предоставление Украине F-16: что известно