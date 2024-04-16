Александр Баклыков, который в сентябре 2023 года отправился на войну, героически отошел на тот свет. Подвиг защитника отметили коллеги и собратья, вспоминая его как настоящего патриота и защитника.

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Мэр Лебедина погиб на фронте

Сообщество города Лебедин Сумской области оплакивает потерю Александра Баклыкова, который отдал свою жизнь за мир и свободу своей страны. Его самопожертвование стало символом несокрушимости и преданности родной земле.

Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые погибают за Украину, за каждого из нас,

– обратился Александр Баклыков перед отъездом на передовую.

Защитник в гражданской жизни был не только мэром, но и учителем, предпринимателем, лидером общества. Его жизненный путь отмечен многочисленными достижениями и вкладом в развитие Лебедина, хотя и, следует сказать, что осенью 2021 года развивался скандал с его отстранением с должности мэра. Но в мае 2022 года Баклыков восстановился через суд.

В 2015 году Баклыков впервые стал городским головой, а в 2020 году был переизбран, получив поддержку почти 40% избирателей. Его политическая карьера была прервана решением стать на защиту страны в самый сложный период.

Смерть военного стала большой потерей не только для родного города, но и для всей Украины. Мэр Лебедина показал пример настоящего лидерства, которое не ограничивается кабинетными стенами, а проявляется в готовности стать на защиту своей земли.

Соболезнования выражают городские головы соседних городов, а также общественность. Юрий Бова, мэр Тростянца, и Константин Волков, председатель Недригайловской общины, вспоминают Баклыкова как отважного и принципиального руководителя, который не колебался принять вызов войны.

Редакция 24 Канал также выражает соболезнования всем родным, близким и знакомым украинского защитника.

Украина теряет лучших