Петриченко был младшим сержантом, бойцом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, аэроразведчиком. 24 Канал собрал, что известно о павшем воине.

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Краткая биография Павла Петриченко

До войны Павел Петриченко был проектным менеджером, сотрудничал с Сергеем Притулой, был активистом и одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк". За несколько недель до полномасштабного вторжения возглавил штаб партии Притулы. В марте 2022-го должен был состояться торжественный съезд, но вместо этого в штабе будущей партии разместили волонтерский штаб.

В одном из интервью Петриченко вспоминает, что думал пойти в ВСУ еще в феврале 2022 года. Но не мог себе представить, что россияне обстреляют Киев, высадят десант под Гостомелем и вообще масштабно атакуют Украину – думал, что обострение будет на Донбассе или, возможно, попытаются прорвать коридор из Крыма. Поэтому он остался в Киеве в первые месяцы войны и решил быть эффективным в том, что умел делать.

Павел Петриченко занимался поставками военным амуниции и оружия. Помощь, которую передавали разные люди и организации, распределяли среди бойцов. Первые дни обороны Киева были хаотичными, но удалось обеспечить всех защитников. Для этого возили оружие и под Гостомель. Волонтеры были вооружены и при необходимости сами могли пойти в бой. Также они передавали амуницию и технику в другие регионы. Павел вспоминал, что однажды возил NLAW – наверное, самое экзотическое из всего, что было.

Павел Петриченко / Фото с фейсбук-страницы Марины Петриченко

Когда угроза оккупации столицы прошла, Петриченко решил взять в руки оружие. Выбрал 59 бригаду, потому что уже имел там знакомых. Профессию освоил за несколько недель, быстро влился. Позже стал командиром отделения БПЛА. В марте этого года создал петицию об ограничении работы онлайн-казино. Она набрала необходимое количество подписей рекордно быстро – всего за день.

На фронте порой приходилось решать нетипичные задачи – например, уничтожать вражеский экскаватор, с помощью которого россияне окапывались. Есть видео, где Павел летает дроном в оккупированный Донецк и сбрасывает туда гранаты. Однажды даже удалось спасти украинских пилотов из подбитого самолета: воин вел разведку с БПЛА и заметил, как падает самолет. Боец считал, что очень важно уничтожать вражескую технику и публиковать работу операторов беспилотников.

Петриченко говорил, что до боевых действий важно научиться летать на FPV-дронах и различать технику. Но следует постоянно улучшать свои навыки и совершенствоваться. А если брать более общо, то Украина должна давить россиян, сколько может, потому что за ней правда. В своих соцсетях военный остро реагировал на различные скандалы в обществе.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, после известия о смерти Петриченко выложил символический отрывок видео.

Что должна делать Украина, по мнению Павла Петриченко: смотрите видео

О месте и времени прощания с Павлом Петриченко станет известно позже. Пока семья просит не беспокоить их. 24 Канал искренне соболезнует, светлая память Павлу!