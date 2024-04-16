Олександр Бакликов, який у вересні 2023 року вирушив на війну, героїчно відійшов на той світ. Подвиг захисника відзначили колеги та побратими, згадуючи його як справжнього патріота та захисника.

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Мер Лебедина загинув на фронті

Спільнота міста Лебедин Сумської області оплакує втрату Олександра Бакликова, який віддав своє життя за мир та свободу своєї країни. Його самопожертва стала символом незламності та відданості рідній землі.

Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас,

– звернувся Олександр Бакликов перед від'їздом на передову.

Захисник у цивільному житті був не лише мером, а й вчителем, підприємцем, лідером громади. Його життєвий шлях відзначений численними досягненнями та внеском у розвиток Лебедина, хоча й, слід сказати, що восени 2021 року розвивався скандал з його відстороненням з посади мера. Але у травні 2022 року Бакликов поновився через суд.

У 2015 році Бакликов вперше став міським головою, а у 2020 році був переобраний, отримавши підтримку майже 40% виборців. Його політична кар'єра була перервана рішенням стати на захист країни в найскладніший період.

Смерть військового стала великою втратою не тільки для рідного міста, але й для всієї України. Мер Лебедина показав приклад справжнього лідерства, яке не обмежується кабінетними стінами, а виявляється в готовності стати на захист своєї землі.

Співчуття висловлюють міські голови сусідніх міст, а також громадськість. Юрій Бова, мер Тростянця, та Костянтин Волков, голова Недригайлівської громади, згадують Бакликова як відважного та принципового керівника, який не вагався прийняти виклик війни.

Редакція 24 Канал також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.

Україна втрачає найкращих