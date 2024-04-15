У цивільному житті Павло Петриченко був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. Після початку вторгнення захисник займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні пішов до ЗСУ.

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"Ти був Воїном з великої літери": реакція волонтерів і журналістів

Сергій Притула, з яким разом працював Петриченко, поширив емоційний допис. У ньому він оплакує загибель свого друга, в яку досі не може повірити. Громадський діяч називає товариша "сіллю землі", "Воїном з великої літери".

Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш…

Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано!,

– написав Сергій Притула.

Сергій Притула поділився світлинами із Петриченко / Фото t.me/serhiyprytula

Волонтер Сергій Стерненко опублікував коротке відео із Петриченком та підписав його словами "Паша. Тебе дуже не вистачатиме".

В оприлюдненому ролику Герой закликає не зупинятися і продовжувати наполегливо тиснути на ворога.

Просто треба жать, жать, жать, скільки ми можемо. І вони мають "посипатися", тому, що в цій війні за нами правда. За ким правда, той і має перемогти. Завжди так в історії буде. І якщо ми перетерпимо цей момент, ми маємо виграти,

– каже на відео Петриченко.

Популярний блогер і волонтер Ігор Лаченков зазначив, що Петриченко був для нього моральним авторитетом та орієнтиром.

Військовий і активіст Олег Симороз опублікував останню переписку із Павлом Петриченком.

"Я знаю, що ти у Валльгалі, бо ти був справжній, з тобою було дуже приємно спілкуватися", – написав побратим.

Журналіст Віталій Глагола теж поділився чутливим дописом. Він підкреслив, що не може повірити у втрату.

Глагола пригадує Петриченка як завжди усміхнену люидину з гарним почуттям гумора.

Він змінював країну не лиш на полі болю, а й саме суспільство. І мав робити це далі і більше,

– написав журналіст.

"Задню давать не можна": реакція мережі

"Кожен день відтягування закону про мобілізацію забирає життя на передовий, доки деякі депутати на ньому піаряться, — військовий Павло Петриченко. Сьогодні він загинув за Україну. Спи спокійно воїн. Уходять найкращі".

"Щиро вірила, що Петриченко точно та людина, яка побачить кінець війни. Щирі співчуття всім друзям і близьким".

"Смерть таких людей, як Павло Петриченко має змушувати кожного єб*ш*ти ще більше. Цієї Людини більше немає, але ми повинні постаратись своїм вкладом робити те, що робив він, бути тією опорою, якою був він".

"Цей світ к*нчений. Без тебе, Паша, буде тяжко жити на ньому".

Петриченко разом із песиком: чутливе відео від @MelaniePodolyak