Трагическую весть сообщил общественный активист и волонтер Юрий Слобожанский. У защитницы остался муж Андрей, а также сын Денис.

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С грустью сообщаю. Шинкарнеко Екатерина Сергеевна, позывной "Виски", Катя, снайпер взвода снайперов 53 ОМБр, награждена орденом "За мужество" 3 степени, знаком отличия "Золотой крест" и знаком отличия МОУ "Крест доблести", уроженка и жительница Краматорска, на большую печаль "на щите"..

– написал Юрий Слобожанский на своей странице.

Последний бой в Донецкой области

Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания, сдерживая прорыв врага во время отхода Сил обороны из Авдеевки. Она получила смертельное ранение в бою на участке Ласточкино – Северное.

Долгое время Украина не имела возможности эвакуировать тела павших героев. Слобожанский сообщил, что только на этой неделе их удалось вернуть домой.

Похоронят снайперку ВСУ в городе Острог, где живет ее семья.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей Героини. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину