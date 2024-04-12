Сергей был командиром 2-й стрелковой роты в составе 2-го стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, а Тарас Петришин исполнял обязанности его заместителя. Напомним, что 9 апреля с Героями попрощались в Киеве.

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Дочь исполняет последнюю песню для папы

В среду, 10 апреля, в Доме печали состоялось прощание с Героями – командиром "Стальной сотни" Сергеем Коновалом и его заместителем Тарасом Петришиным.

Похоронная процессия, которая проходила от Дома печали до Микулинецкого кладбища, собрала сотни друзей, родных и коллег погибших.

Офицер городского территориального центра комплектования Виктор Билас торжественно зачитал Грамоту почета и скорби. В то же время дочь погибшего Тараса Петришина, Анастасия, исполнила последнюю песню для папы и крестного Сергея Коновала на их похоронах.

Жена Тараса Петришина рассказала, что муж отправился на войну ради их 8-летней дочери Анастасии.

Дочь исполняет последнюю песню для папы: смотрите щемящее видео

Сергей и Тарас отдали свою жизнь во время выполнения боевого задания 6 апреля вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину