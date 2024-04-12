Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными предупредил, что личности погибших еще необходимо установить.

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В Украину вернули тела 99 защитников

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 99 павших воинов.

В частности удалось репатриировать 77 тел Защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух Защитников с Харьковского направления,

– сообщили в ведомстве.

В дальнейшем Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения.

После этого представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения,

– добавили в КШППВ.

Как удалось вернуть тела

Сообщается, что павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также в КШППВ отдельно поблагодарили за содействие Международному комитету Красного Креста.

Напомним, что 7 апреля в соцсети появилось видео, на котором сняли казнь украинских военнопленных. Предварительно, преступление произошло на Херсонщине в районе Крынкив.

Дмитрий Лубинец немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.

Он отметил, что пока ООН и МККК не прибегнут к конкретным действиям, а продолжат ограничиваться словами, страна – агрессор и в дальнейшем безнаказанно совершать военные преступления в Украине. Об этом заявил Дмитрий Лубинец.