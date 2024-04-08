В то же время уполномоченный по правам человека отметил, что пока больше информации о преступлении россиян Украина не имеет. Однако подчеркнул, что инцидент с расстрелом украинских пленных произошел из-за "беззубой реакции" международных организаций.

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Лубинец рассказал детали об инциденте с расстрелом пленных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил отсутствие официальных данных о месте и времени недавнего преступления, совершенного оккупантами. По предварительной информации, инцидент произошел вблизи села Крынки Херсонской области.

Лубинец также призвал международное сообщество направить России четкий сигнал, что военные преступления нельзя скрывать.

Вчера я срочно направил письма в Организацию Объединенных Наций, а также в Международный комитет Красного Креста, чтобы они, во-первых, юридически зафиксировали в очередной раз нарушение Российской Федерацией Женевской конвенции. Также, на мой взгляд, это дополнительное доказательство совершения военных преступлений российскими военными,

– отметил омбудсмен.

Омбудсмен также подтвердил, что сейчас прилагаются усилия для сбора дополнительной информации о воинской части, к которой принадлежали расстрелянные военнослужащие ВСУ, и установления их лиц.

Лубинец отметил важность рассмотрения потенциального военного преступления, совершенного российскими солдатами, в Организации Объединенных Наций. Лубинец также призвал Международный комитет Красного Креста как можно быстрее выразить свою позицию по этому вопросу, ведь это единственная организация, которая проверяет соблюдение защиты прав военнопленных сторонами военного конфликта.

"Возможно, вызвали представителей России в штаб-квартиру, возможно отправили дополнительную миссию на территорию страны", – добавил уполномоченный по правам человека.

Омбудсмен также подчеркнул, что из-за "беззубой позиции международных организаций" Россия вообще не обращает никакого внимания на эти случаи и продолжает убивать украинских военнопленных. Однако заметил, что на мгновенную реакцию не следует надеяться, ведь, наверняка, у них много бюрократических процедур и они не знают, как на подобные инциденты реагировать.

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