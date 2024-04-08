Детали относительно этого инцидента еще устанавливаются. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
Обратите внимание Оккупанты расстреляли безоружных пленных украинских воинов возле Крынков в Херсонской области
Враг пытается давить, потому что успехов на фронте не имеет
Гуменюк отметила, что действительно по такому видео трудно идентифицировать людей. Поэтому ситуацию уточняют, разбираются с ней, конечно, вместе с правоохранительными органами.
То, что такие случаи уже происходили не один раз, когда безоружных военнослужащих, в частности, военнопленных, враг расстреливал, мы уже фиксировали такие факты на других участках фронта,
– рассказала спикер.
Добавила, что все случаи тщательно документируются и действительно ложатся в основу дальнейшего уголовного производства, в частности, в международный трибунал.
То, что враг пытается таким образом давить и публикует подобные видео, привязывая их конкретно к плацдарму Крынков, говорит о том, что успехов у него там, по-прежнему, нет. Он продолжает штурмы, выискивая новые тактики, но они оказываются для него все же безрезультатными,
– подчеркнула Гуменюк.
Добавила, что хотя оккупанты пытались увеличить количество штурмовых групп, заходить с разных сторон, – это тоже не имело результата. Было 16 штурмов за одни сутки, россияне поднимали уровень напряжения, но все же снова теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем.
Сейчас российские захватчики вернулись к более привычному количеству штурмов. В частности, проводят 5 – 6 за сутки проводят. Бойцы Путина пытаются действовать уже полноценными штурмовыми группами, как делали это раньше, но бронетехнику, по-прежнему, не применяют.
Расстрел пленных возле Крынков: что уже известно
- Накануне, 7 апреля в одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.
- На обнародованных кадрах видно, как представитель вооруженных сил России осуществляет в безоружных неподвижных пленных несколько выстрелов, вероятно, из автомата.
- В описании к видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынков Олешковской общины Херсонской области.
- В Офисе генпрокурора отметили: "В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил"
- Также отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
- На расстрел военнопленных уже отреагировал омбудсмен. Отметил, на видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские военные умышленно их расстреливают.
- "Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, нередки и являются системной практикой коварного врага", – подчеркнул Дмитрий Лубинец.
- Уполномоченный по правам человека уже обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт.
- Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками, отметил омбудсмен.
- Журналисты evocation.info написали, что им удалось установить командира вражеского подразделения, который отдал приказ расстрелять украинских военнопленных в районе Крынки.
- Так, по данным СМИ, военное преступление совершили российские захватчики 328 полка 104 дивизии. Приказ отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов ВСУ.