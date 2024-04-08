Детали относительно этого инцидента еще устанавливаются. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Обратите внимание Оккупанты расстреляли безоружных пленных украинских воинов возле Крынков в Херсонской области

Враг пытается давить, потому что успехов на фронте не имеет

Гуменюк отметила, что действительно по такому видео трудно идентифицировать людей. Поэтому ситуацию уточняют, разбираются с ней, конечно, вместе с правоохранительными органами.

То, что такие случаи уже происходили не один раз, когда безоружных военнослужащих, в частности, военнопленных, враг расстреливал, мы уже фиксировали такие факты на других участках фронта,

– рассказала спикер.

Добавила, что все случаи тщательно документируются и действительно ложатся в основу дальнейшего уголовного производства, в частности, в международный трибунал.

То, что враг пытается таким образом давить и публикует подобные видео, привязывая их конкретно к плацдарму Крынков, говорит о том, что успехов у него там, по-прежнему, нет. Он продолжает штурмы, выискивая новые тактики, но они оказываются для него все же безрезультатными,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что хотя оккупанты пытались увеличить количество штурмовых групп, заходить с разных сторон, – это тоже не имело результата. Было 16 штурмов за одни сутки, россияне поднимали уровень напряжения, но все же снова теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем.

Сейчас российские захватчики вернулись к более привычному количеству штурмов. В частности, проводят 5 – 6 за сутки проводят. Бойцы Путина пытаются действовать уже полноценными штурмовыми группами, как делали это раньше, но бронетехнику, по-прежнему, не применяют.

Расстрел пленных возле Крынков: что уже известно