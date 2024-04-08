Собственно, 7 апреля в сети начал активно распространяться ролик. На нем можно увидеть, как российские военные цинично и безжалостно расстреливают трех безоружных украинских военнопленных.

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Кто приказал их убить

Журналисты evocation.info написали, что им удалось установить командира подразделения российских захватчиков. Именно он отдал приказ расстрелять украинских военнопленных в районе Крынков, что на Херсонщине.

По информации, которой владеет команда evocation.info, жуткое преступление совершили российские захватчики 328 полка 104 дивизии. А приказ отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов Вооруженных Сил Украины.

Что говорит Лубинец о расстреле военнопленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что предварительно расстрел военнопленных произошел на Херсонщине в районе поселка Крынки. Там наши защитники создали плацдарм осенью прошлого года.

Он отметил, что убийство военнопленных – дерзкое нарушение Женевской конвенции, а также тяжкое международное преступление. По словам Лубинца, такие случаи, к сожалению, не единичны. И что их страна-агрессор часто практикует.

В связи с этим омбудсмен Дмитрий Лубинец направил в ООН и МККК официальные письма, чтобы соответствующие организации этот факт задокументировали. Ведь он должен стать очередным доказательством для трибунала, перед которым должны предстать российские преступники.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы,

– подчеркнул Лубинец.

Обратим внимание на отчет, который опубликовала недавно Мониторинговая миссия ООН по правам человека. В нем отмечают, что с начала декабря 2023 года по конец февраля 2024 года зафиксировали казни по меньшей мере 32 военнопленных из Украины в 12 отдельных случаях. Как отметил Дмитрий Лубинец, за этот период убили значительно больше военнопленных. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека выразил благодарность, что в отчетах ООН наконец начали называть вещи своими именами.