Собственно, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в своем недавнем отчете заявила, что с начала декабря 2023 года до конца февраля 2024 года зафиксировали казни по меньшей мере 32 военнопленных из Украины в 12 отдельных случаях. Они отмечают, что это "значительно больше, чем за любой предыдущий период". Поэтому, журналисты уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца спросили, действительно ли говорится о росте таких случаев.

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Участились ли случаи казни военнопленных

Я не скажу, что мы фиксируем рост. К сожалению, российские военные постоянно убивали, пытали наших военнопленных. А из-за того, что это удалось заснять, якобы речь идет о "кардинальном росте",

– отметил он.

Вместе с тем Лубинец отметил, что обсуждаем неэффективную деятельность международных организаций. Ведь они якобы не могут получить доступ, поэтому не имеют возможности юридически это зафиксировать.

"Когда мы предоставляем объяснения, какие-то дополнительные показания – они это фиксируют. Но это не значит, что этого не было в прошлые годы, или было гораздо меньше", – добавил он.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что не может подтвердить количество казненных украинских военных. Он отметил, что постоянно пишет международным организациям, что у нас есть сведения, что российские военные убивают украинских военнопленных. Мы призываем давить на Россию и применять новые санкции.

Как отметил Дмитрий Лубинец, "за этот период, к сожалению, убили не 32 украинских военнопленных, а значительно больше". Он добавил, когда читает эти отчеты, то благодарен, что "наконец они начали называть вещи своими именами".

Потому что когда работала предыдущая руководительница Мониторинговой миссии ООН в Украине, было впечатление, что они не могут установить, чьи ракеты разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. И не такая она уже и гражданская,

– подчеркнул он.

Обратим внимание! 7 апреля по сети начало распространяться новое видео с убийством украинских военнопленных. Предварительно, произошло это вблизи села Крынки, что на Херсонщине. На ролике можно увидеть, как в канаве лежат трое безоружных наших защитников, которых безжалостно и умышленно расстреливают российские захватчики.