Власне, Моніторингова місія ООН з прав людини у своєму нещодавньому звіті заявила, що з початку грудня 2023 року до кінця лютого 2024 року зафіксували страти щонайменше 32 військовополонених з України у 12 окремих випадках. Вони зазначають, що це "значно більше, ніж за будь-який попередній період". Тож, журналісти уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця спитали, чи дійсно мовиться про зростання таких випадків.

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Чи почастішали випадки страти військовополонених

Я не скажу, що ми фіксуємо зростання. На жаль, російські військові постійно вбивали, катували наших військовополонених. А через те, що це вдалося зафільмувати, нібито йдеться про "кардинальне зростання",

– зазначив він.

Разом з тим Лубінець зазначив, що обговорюємо неефективну діяльність міжнародних організацій. Адже вони буцімто не можуть отримати доступ, тому не мають можливості юридично це зафіксувати.

"Коли ми надаємо пояснення, якісь додаткові свідчення – вони це фіксують. Але це не означає, що цього не було в минулих роках, чи було набагато менше", – додав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що не може підтвердити кількість страчених українських військових. Він зазначив, що постійно пише міжнародним організаціям, що у нас є відомості, що російські військові вбивають українських військовополонених. Ми закликаємо тиснути на Росію та застосовувати нові санкції.

Як зазначив Дмитро Лубінець, "за цей період, на жаль, вбили не 32 українських військовополонених, а значно більше". Він додав, коли читає ці звіти, то вдячний, що "нарешті вони почали називати речі своїми іменами".

Бо коли працювала попередня керівниця Моніторингової місії ООН в Україні, було враження, що вони не можуть встановити, чиї ракети руйнують нашу цивільну інфраструктуру. І не така вона вже і цивільна,

– наголосив він.

Звернімо увагу! 7 квітня мережею почало ширитися нове відео з убивством українських військовополонених. Попередньо, сталося це поблизу села Кринки, що на Херсонщині. На ролику можна побачити, як у рівчаку лежать троє беззбройних наших захисників, яких безжально й умисно розстрілюють російські загарбники.