"Соцмережі сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями.

Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога.

️Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", – йдеться у повідомленні омбудсмена.