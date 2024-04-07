Відео зі стратою беззбройних українських військових оприлюднили в мережі 7 квітня. На кадрах видно, як окупанти розстріляли трьох полонених.

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Росіяни стратили ще трьох військовополонених

В Офісі генпрокурора повідомили, що 7 квітня 2024 року в одному з телеграм-каналів з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

Окупанти розстріляли трьох військовополонених біля Кринків / Колаж Офісу генпрокурора

На оприлюднених кадрах видно, як представник збройних сил Росії здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата. В описі під відео зазначено, що страта відбулася поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Додали, що за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

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