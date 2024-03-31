Журналісти "Телебачення Торонто" ідентифікували тих, хто несе пряму відповідальність за цей злочин, — командирів бригади, яка першою заходила на "Зеніт", передає 24 Канал.

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Попри домовленість взяти в полон жорстоко вбили

Журналісти зауважили, що напередодні заходу ворожих підрозділів на "Зеніт" українські військові, які там залишалися, через Координаційний штаб обміну полоненими зв'язалися з російською стороною. Зокрема, домовилися, що загарбники візьмуть їх у полон, нададуть допомогу, а пізніше обміняють.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя,

– заявили в 110 бригаді 19 лютого.

Військовослужбовець зі 110 бригади Віктор Біляк розповів, що хлопці не мали наміру відстрілюватися. Вони просто чекали на полон у бункері на території військової частини.

Однак, окупанти порушили домовленість. Російські загарбники вбили поранених українських воїнів. А далі злили відео з тілами в інтернет.

Моменту самого розстрілу немає на відео, тож журналісти не змогли ідентифікувати вбивць. Втім, знайшли російських командирів, які відповідальні за цей злочин.

Зверніть увагу! У бригаді також заявляли, що вихід особового складу з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування російською авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак FPV дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати. На оприлюдненому ворогом відео з захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу,

– заявляли в бригаді.

Дмитро "Гермес" Вербій

Першими на "Зеніт" заходили бійці 1 слов'янської бригади псевдореспубліки. Саме їхній логотип є на відео, яке поширили російські пропагандисти.

Ця бригада була сформована ще в листопаді 2014 року в окупованому Торезі Донецької області. Зокрема, в неї ввійшли бойовики, які влітку воювали у Слов'янську під командуванням Гіркіна. Наразі бригада входить до складу російських збройних сил.

Відео з "Зеніту" опублікувала російська "волонтерка", яка приїхала на "Зеніт" буквально через 4 дні після його захоплення. Зауважимо, що Анна Арбатська опублікувала цинічні кадри з місця та раділа жорстокій страті українських військових.

Вона й назвала батальйон, який перший заходив на "Зеніт". Зокрема, у своїх постах зазначила, що 1 слов'янська бригада, стрілецький батальйон (окупанти називають його четвертим), командир батальйону – "Гермес" відбив військову частину в районі Авдіївки.

Цікаво, що про самого "Гермеса" згадок небагато. Втім, 18 лютого на пропагандистських ресурсах вийшло одразу два відео з цим ворожим командиром. На одному він намагався залишитися анонімним, втім, на інших пропагандистських кадрах показав своє обличчя.

Дмитро Вербій – "Гермес" / Скриншоти

Журналісти "Телебачення Торонто" у соцмережах знайшли дружину "Гермеса" – Катерину Вербій (Гончарову). Вона зареєстрована в Донецьку як ФОП. З'ясували, що "Гермес" – це Дмитро Миколайович Вербій, урождень міста Шахтарськ.

В українському реєстрі юридичних осіб є інформація що Вербій – керівник охоронної компанії у Донецьку, зареєстрованої ще у 2012 році. Окрім того, має ФОП з КВЕДом "Роздрібна торгівля з лотків та на ринках" у місті Чистякове.

Інформацію про Вербія також знайшли у злитому довіднику так званого "мінекономіки" псевдореспубліки. До повномасштабного вторгнення Дмитро Вербій, ймовірно, був заступником начальника служби безпеки у так званому "міністерстві".

Журналісти знайшли номер телефону Вербія та перевірили його у Getcontact. Підпис – "Гермес".

Ось він, відповідальний за воєнний злочин, страту беззбройних і поранених полонених, 44-річний Дмитро Вербій. Позивний "Гермес". Він і є командиром стрілецького батальйону 1 слов'янської бригади, який першим заходив на "Зеніт",

– підкреслив журналіст.

Журналісти ідентифікували відповідальних за розстріл захисників: дивіться відео

Микола "Жарік" Ткач

Ще один воєнний злочинець, якого вдалося ідентифікувати, – "Жарік". Він командир 2 роти стрілецького батальйону, бійці якої першими заходили на військову частину.

До речі, попри маячню, яку цей окупант поширював у пропагандистських відео, він визнав, що бійці були поранені.

Як з'ясували журналісти, "Жарік" – Ткач Микола Олександрович. Цей ворожий лейтенант родом з окупованого селища Старобешеве під Донецьком. Йому 29 років.

"Жарік" – Микола Ткач / Скриншоти

"Жарік" – досвідчений бойовик. Ба більше, у 2023 році Шойгу відзначив його званням героя Росії, зокрема, за те, що рота "Жаріка" захопила позицію під Водяним. Також цей бойовик був на параді у Москві.

Ми знайшли двох бойовиків "ДНР" – громадян України – Миколу Ткача і Дмитра Вербія. Вони командували штурмом об'єкта "Зеніт" і саме їх бійці розстріляли наших поранених захисників, порушуючи домовленості про полон. І це далеко не перша страта українців. Росіяни цього не соромляться. Вони самі публікують відео зі стратами,

– підкреслив журналіст.