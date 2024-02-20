Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу розстрілу українських полонених під час виходу із позиції на "Зеніті". Він наголосив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії.

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Опорний пункт був в повному оточенні

Окупанти обстрілювали евакуаційні шляхи для автомобілів. Водночас деяких поранених та загиблих вдалося евакуювати, однак повторних спроб евакуації не було.

️Омбудсмен зазначив, що через повне оточення опорного пункту "Зеніт", командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною.

Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених,

– пояснив він.

Росіяни погодились допомогти нашим військовим, а потім обміняти їх. Однак домовленості не були виконані.

Що трапилося після цих домовленостей ми побачили на оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт". Родини Захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

Омбудсман України терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації воєнного злочину та з’ясування всіх обставин.

Він закликав весь цивілізований світ посилити тиск на Росію, адже для неї не існує домовленостей.

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