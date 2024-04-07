Видео с казнью безоружных украинских военных обнародовали в сети 7 апреля. На кадрах видно, как оккупанты расстреляли трех пленных.

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Россияне казнили еще троих военнопленных

В Офисе генпрокурора сообщили, что 7 апреля 2024 года в одном из телеграм-каналов появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих.

Оккупанты расстреляли трех военнопленных возле Крынков / Коллаж Офиса генпрокурора

На обнародованных кадрах видно, как представитель вооруженных сил России осуществляет в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно, из автомата. В описании под видео указано, что казнь состоялась вблизи Крынков Олешковской общины Херсонской области.

В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Добавили, что под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников. Вечная память и слава Героям!

Бойцы Путина далеко не впервые расстреливают военнопленных