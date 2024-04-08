Власне, 7 квітня у мережі почав активно ширитися ролик. На ньому можна побачити, як російські військові цинічно та безжально розстрілюють трьох беззбройних українських військовополонених.

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Хто наказав їх убити

Журналісти evocation.info написали, що їм вдалося встановити командира підрозділу російських загарбників. Саме він віддав наказ розстріляти українських військовополонених у районі Кринків, що на Херсонщині.

За інформацією, якою володіє команда evocation.info, моторошний злочин здійснили російські загарбники 328 полку 104 дивізії. А наказ віддав Сергій Іштуганов. Метою було залякування бійців Збройних Сил України.

Що каже Лубінець про розстріл військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що попередньо розстріл військовополонених стався на Херсонщині у районі селища Кринки. Там наші захисники створили плацдарм восени минулого року.

Він наголосив, що вбивство військовополонених – зухвале порушення Женевської конвенції, а також тяжкий міжнародний злочин. За словами Лубінця, такі випадки, на жаль, не поодинокі. І що їх країна-агресорка часто практикує.

У зв'язку з цим омбудсмен Дмитро Лубінець надіслав до ООН та МКЧХ офіційні листи, щоб відповідні організації цей факт задокументували. Адже він має стати черговим доказом для трибуналу, перед яким повинні постати російські злочинці.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал – сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази,

– наголосив Лубінець.

Звернімо увагу на звіт, який опублікувала нещодавно Моніторингова місія ООН з прав людини. У ньому зазначають, що з початку грудня 2023 року по кінець лютого 2024 року зафіксували страти щонайменше 32 військовополонених з України у 12 окремих випадках. Як зазначив Дмитро Лубінець, за цей період убили значно більше військовополонених. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини висловив вдячність, що у звітах ООН нарешті почали називати речі своїми іменами.