Трагічну звістку повідомив штаб-сержант третього батальону Президентської бригади Віталій Ремінний. За його словами, "Торнадо" був одним з кращих.
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Не лише воїн, але й друг
Його мужність і рішучість були прикладом для інших військових.
Ми втратили одного з наших кращих. Ігор "Торнадо" Черноусов, наш товариш, друг і незамінний воїн, загинув у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Ця трагедія доторкнулася нашої сім'ї, 3 батальйону бригади "Буревій", аж до самого серця,
– написав Ремінний.
Він додав, що Ігор Черноусов був не лише відмінним воїном, але й вірним другом, завжди готовим допомогти й підтримати в будь-якій ситуації.
Ця втрата не зламає нас, а тільки зміцнить нашу рішучість і стійкість. Ми ніколи не забудемо Ігоря і завжди будемо пам'ятати його як справжнього героя, який віддав своє життя за нашу країну, за її незалежність і захист,
– наголосив побратим загиблого.
Вони віддали життя за Україну
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